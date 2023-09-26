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TIR’ın çarptığı motosiklet sürücüsü öldü

Manevra yapan TIR'ın çarpıp altına aldığı motosikletli Emircan Zorlu (20) hayatını kaybetti. TIR şoförü Çiğdem U. gözaltına alındı.

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TIR’ın çarptığı motosiklet sürücüsü öldü

Kaza, saat 09.00 sıralarında Adana D-400 kara yolunda meydana geldi. Çiğdem U.’nun manevra yaptığı TIR, Emircan Zorlu (20) yönetimindeki motosiklete çarptı.

Devrilen motosikletiyle birlikte TIR’ın altında sürüklenen Zorlu, kanlar içinde kaldı. Sesi duyan Çiğdem U., TIR’ı durdurdu.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Zorlu’nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan incelemenin ardından Emircan Zorlu’nun cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumunun morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan Çiğdem U. İse İncirlik Polis Merkezi’ne götürüldü. (DHA)

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