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Trafikte ilginç anlar kameraya yansıdı

Aksaray'da, seyir halindeki otomobilin kaputuna uzanan kişinin öndeki otomobili ayaklarıyla ittiği anlar, kameraya yansıdı.

Yayınlanma: 22:39 - 05 Eylül 2023 Güncellenme:
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Aksaray’da seyir halindeki otomobilin kaputuna uzanan kimliği belirsiz kişi, arızalı olduğu düşünülen otomobili ayaklarıyla itti.

O anlar ise kameralara yansıdı. Çevredekilerin ‘Tehlikeli değil mi?’ sorusuna otomobilin kaputundaki kişi, ‘Bir şey olmaz’ diye cevap verdi.

Trafikteki bazı vatandaşlar da otomobili ayaklarıyla iten kişiye tepki gösterdi. (DHA)

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Aksaray
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