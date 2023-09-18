TÜİK’in enflasyon oranını protesto eden sendikacılar için hapis istemi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) önünde gerçekleşen 'enflasyon oranı protestosu' sırasında gözaltına alınan 5 sendika yöneticisinin 4,5 yıl hapsi istendi.

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Birleşik Kamu İş Konfederasyonu üyeleri, geçen yıl 9 Haziran’da TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranlarını protesto etmek amacıyla bir eylem düzenlemişti. Ancak emniyet güçleri izin vermemiş ve polis müdahalesi sonucu dönemin Genel Başkanı Mehmet Balık, Mali Sekreter Mücahit Dede, Eğitim-İş Merkez Denetleme Kurulu Başkanı Himmet Suat Sadış, Denizli Şube Başkanı Namık Kemal Aydoğan ve Ankara 3 Nolu Şube Başkanı Doğan Dağdelen gözaltına alınmıştı.

İfade vererek serbest bırakılan bu 5 sendika yöneticisi hakkında şimdi ise 4,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle bir dava açıldı.

“AÇLIĞA MAHKUM EDİLENLERİN DAVASI”

Ankara Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, yaşanan olaylarla ilgili sendika yöneticilerine 4,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Sendika yöneticileri, 19 Eylül tarihinde Ankara 34’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.

Birleşik Kamu İş tarafından yapılan açıklamada, TÜİK’ın hesaplama yöntemleri eleştirilerek, bu davanın TÜİK tarafından açlığa mahkum edilenlerin davası olduğuna olduğu vurgulandı. (DHA)

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