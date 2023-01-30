Utanç davası öncesi kadınlar haykırdı: Tarikat-cemaat düzenine son

Yüzlerce kadın, H.K.G.’nin 6 yaşında cinsel istismara uğramasına ilişkin, babası Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel, annesi Fatıma Gümüşel ve evlendirildiği Kadir İstekli'nin yargılandığı davanın ilk duruşması öncesi adliye önünde bir araya geldi.

Fırat FISTIK

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İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin 6 yaşında evlendirilmesi ve cinsel istismara uğradığının ortaya çıkması Türkiye’yi ayağa kaldırdı.

Baba Yusuf Ziya Gümüşşel, anne F.G. ve imam nikahıyla evlendirildiği K.İ. hakkında “zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı” suçundan dava açıldı.

Anne ve babanın 22 yıl 6 aya kadar, imam nikahlı evlendirildiği Kadir İstekli hakkında ise ‘zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı’ ve ‘cinsel saldırı’ suçlarından 67 yıl 10 ay 15 güne kadar hapsi isteniyor.

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasının ardından gözaltına alınan sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel geçen yıl aralık ayında tutuklandı.

Tutuklu sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel ile tutuksuz sanık Fatıma Gümüşel ilk kez bugün hakim karşısına çıkacak. Yüzlerce kadın davanın ilk duruşması öncesi adliye önünde bir araya geldi.

Davanın görüldüğü duruşma salonunun bulunduğu koridor bariyerlerle kapatıldı.

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