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Uzman Çavuş Mustafa Çakmak Pençe Harekat bölgesinde şehit oldu

Pençe Harekat bölgesinde, el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda ağır yaralanan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Çakmak, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Yayınlanma: 15:19 - 10 Ekim 2023 Güncellenme:
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Uzman Çavuş Mustafa Çakmak Pençe Harekat bölgesinde şehit oldu

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Pençe Harekat bölgesinde, 10 Ekim 2023 tarihinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda ağır yaralanan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Çakmak, derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.

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