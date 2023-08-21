Veteriner hekimler iş bıraktı

Türkiye genelindeki veteriner hekimler, kendilerine yönelik şiddet olaylarını protesto etmek için bir gün iş bıraktı.

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Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan bir veteriner kliniğinde, 3 Ağustos’ta enfeksiyon tedavisi gören bir kedinin ölümü sonrasında veteriner hekim Ceren Eroğlu, dört kişi tarafından darp edildi.

Türk Veteriner Hekimler Birliği ve 56 veteriner hekim odası, artan şiddet olaylarına dikkat çekmek ve meslektaşlarının güvenliğini sağlamak amacıyla bir günlük iş bırakma eylemi düzenledi.

Basın açıklaması, Ankara’da Ulus Atatürk Anıtı önünde gerçekleşti. Açıklamaya Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan, Veteriner Hekimler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Nüket Bilgen, Türk Tabipler Birliği Genel Sekreteri Vedat Bulut, Ankara Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Ahmet Baydın ve çok sayıda veteriner hekim katıldı. Eylemciler, üzerinde ‘Sağlıkta şiddete hayır’ ve ‘Sağlıklı toplum için veteriner hekimleri koruyun’ yazan dövizler taşıdı.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Arslan, grup adına yaptığı açıklamada, yaşanan şiddet olaylarının kendilerini yıldırdığını ifade etti. Meslektaşların umutla başladığı veteriner hekimlik kariyerini bırakma noktasına geldiğini ve genç meslektaşların geleceğini yurt dışında aradığını vurgulayan Arslan, veteriner hekimlerin sağlık hizmetleri sınıfında yer aldığını ve bu nedenle sağlıkta şiddet yasası kapsamına alınması gerektiğini belirtti.

Veteriner hekimler, yaşanan şiddet olaylarını protesto etmek ve meslektaşlarının güvenliğini sağlamak amacıyla Türkiye genelinde bir günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirdi. Ankara’da düzenlenen basın açıklamasında Türk Veteriner Hekimleri Birliği ve diğer kuruluşların temsilcileri, veteriner hekimlerin sağlıkta şiddet yasası kapsamına alınmasını talep etti. Olayın tetiklediği bu eylem, kamuoyunda veteriner hekimlerin yaşadığı güvenlik sorunlarına dikkat çekmeyi amaçladı.

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