Yabancılar geziyor, bizimkiler harçlık için kursa gidiyor

Avrupa’da akranları refah içinde yaşarken, Türkiye’de emekliler temel ihtiyaçlarını dahi gidermekte zorlanıyor. Türkiye’de 65 yaş yasal emeklilik yaşı sınırı olmasına rağmen, 65 yaş üstü vatandaşlar bile İŞ-KUR kapısında iş kovalıyor. Cep harçlığı için kurslara katılıyorlar.

Deniz AYHAN

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Emekli maaşı ile geçinemeyen vatandaşlar ve emekli maaşı olmayanlar İş-Kur kapısında iş kovalıyor. Türkiye'de 65 yaş yasal emeklilik yaşı sınırı olmasına rağmen, 65 yaş üstü vatandaşlar bile İŞ-KUR'a başvuruyor.

İŞ-KUR’un Ocak-Ağustos ayı verileri, Türkiye'deki yaşlıların durumunu da gözler önüne serdi. Ocak-Ağustos döneminde 65 yaş üstü bin 298 kişi ise İŞ-KUR aracılığıyla iş buldu, 6 bin 559 kişi iş bulmak için İŞ-KUR’da bekliyor.

60-65 yaş arası işe yerleşenlerin sayısı 4 bin 231 kişi olurken, halen iş bekleyen 60-65 yaş arası vatandaşların sayısı ise 17 bin 381 kişi. Ocak Temmuz döneminde işsizlik ödeneği almak için başvuru yapan 65 yaş üstü vatandaş sayısı 893, işsizlik ödeneğini hak edenlerin sayısı ise 496. 60-65 yaş arası başvuru sayısı 3 bin 886, işsizlik ödeneği hak eden 60-65 yaş arası vatandaş sayısı ise 2 bin 9.

GÜNDE 438 LİRA 55 KURUŞ

60 yaş üstü bazı vatandaşlar ise İŞ-KUR'un açtığı işbaşı eğitim programlarına katılarak iş edinmeye çalışıyor. İŞ-KUR işbaşı eğitim programı ile nitelikli işgücü temin etmekte zorlanan işverenlere işe alacakları kişileri işyerinde belli bir süre gözlemleyerek ve eğitim vererek işe almasına olanak sunuyor.

İş arayan statüsündeki katılımcılara günlük 438,55 TL cep harçlığı ödeniyor. Genellikle dokumacılık, konfeksiyon işçiliği, kablo montajcılığı, hastane hizmetlisi gibi işler için başvuran 60-65 yaş vatandaş sayısı 3’ü kadın, 3’ü erkek olmak üzere 6 kişi. 60-65 yaş arası 7 kadın da işbaşı eğitim kursuna katılarak iş edinmeye çalışıyor.

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