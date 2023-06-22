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Yaralanan uzman çavuş şehit oldu

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 gün önce çatışmada yaralanan Uzman Çavuş Alpay Aras, kurtarılamayarak şehit oldu.

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Yaralanan uzman çavuş şehit oldu

Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe Kilit Operasyonu kapsamında PKK’lı teröristlerle girilen çatışmada yaralanan Uzman Çavuş Alpay Aras, Ankara GATA’da tedaviye alındı. Uzman Çavuş Aras, 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybederek şehit oldu.

Şehit Uzman Çavuş Alpay Aras

Şehit Uzman Çavuş Alpay Aras’ın cenazesinin yarın öğlende memleketi Antalya’nın Alanya ilçesine bağlı Aliefendi Mahallesi Merkez Mezarlığı’nda toprağa verileceği belirtildi. (DHA)

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