Yarısı Bizden kampanyasına başvuru sayısı açıklandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Yarısı Bizden kampanyamıza şu ana kadar 20 bin 147 başvuru yapıldı" dedi.

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Bakan Kurum, kişisel Twitter hesabından paylaşımda bulundu. ‘Yarısı Bizden’ kampanyasına değinen Kurum, şu ifadeleri kullandı;

“Yarısı Bizden kampanyamıza şu ana kadar 20 bin 147 başvuru yapıldı. Bu 148 bin 472 bağımsız bölüm demek. En çok başvuru Bahçelievlerden. Haydi İstanbul riskli konutlarımızı TOKİ ile birlikte dönüştürelim.” (DHA)

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