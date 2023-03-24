‘Yavuz Ağıralioğlu’nun açıklamasından Akşener’in haberi yoktu’

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu için "Adaylığının dayatılmasına karşıyız" çıkışıyla dikkat çeken İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu’nun bu konuşmasını kişisel olarak yaptığı, İYİ Parti Lideri Meral Akşener’in ise haberinin olmadığı açığa çıktı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, “O açıklamadan Sayın Genel Başkanımızın, Meral Akşener'in kesinlikle haberi yoktu" dedi.

Deniz AYHAN

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Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için “Adaylığının dayatılmasına karşıyız” çıkışıyla dikkat çeken İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun konuşmasını kişisel olarak yaptığı, Meral Akşener'in ise haberinin olmadığı öğrenildi.

“BİREBİR AKŞENER'İN AĞZINDAN SÖYLÜYORUM”

İYİ Parti Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Bahadır Erdem, katıldığı bir televizyon programında Ağıralioğlu'nun açıklamalarının sorulması üzerine, “Öncelikle şunu söyleyeyim. O açıklamadan Sayın Genel Başkanımızın, Meral Akşener’in kesinlikle haberi yoktu. Bunu birebir sayın genel başkanımızın ağzından söylüyorum, ikincisi bizim partimizde gerçekten demokrasi var. Ben bunu mesela Sayın Kılıçdaroğlu’nun adaylığıyla devam etmeliyiz diye kendi partimde görüşümü ifade ederken de büyük bir rahatlıkla söyleyebilmiştim” dedi.

“KILIÇDAROĞLU İLK TURDA SEÇİLECEKTİR”

Adaylığın açıklandığı süreçte Kılıçdaroğlu'nun adaylığına destek veren isimlerden olduğunu belirten Erdem şunları söyledi:

* “O gün açıkça destek veren tek kişiydim. Ama şunu söylemek istiyorum, bu parti disiplini içinde demokrasi içinde sayın genel başkanın açtığı o özgürlük alanı içinde yapılan kendi fikrime ilişkin itirazdı. Yavuz Bey’in kendi düşünceleri bu yani yaptığı açıklama sayın Yavuz Ağıralioğlu'nun kendi siyasi düşünceleridir. Bunu bizim partimizde yapabilir.

* Bu arada söyleyeyim, ben Yavuz Bey’i de insan olarak ve de dost olarak da severim ama siyasi fikirlerimiz bu anlamda birbiriyle uymuyor. Bunu da niçin söylüyorum? Ben sayın Yavuz Ağıralioğlu'nun düşündüğünün tam tersine düşünüyorum.

* Yavuz Bey gibi düşünmüyorum ve kesinlikle Sayın Kılıçdaroğlu’nun Türkiye’nin 13. Cumhurbaşkanı olarak bu millet tarafından seçileceğine hem de ilk turda seçileceğine inanıyorum. Sayın Genel Başkanımız da bunu her zaman söylerdi.”

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