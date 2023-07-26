Yerel seçimde CHP’yle iş birliği olacak mı? Milletvekilleri, Akşener’e ne dedi?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin milletvekilleriyle akşam yemeğinde bir araya geldi. Akşener toplantıda milletvekillerine yerel seçimlerde CHP ile iş birliği konusunda ne düşündüklerini sordu. Milletvekillerinin ağırlıklı görüşü, “Seçime yalnız girelim, iş birliği yapmayalım” oldu.

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Serap BELOVACIKLI / SÖZCÜ

Yerel seçimler yaklaşırken gözler bir önceki seçimlerde iş birliği yapan ve bu iş birliği sonucu İstanbul, Ankara gibi büyükşehirleri yıllar sonra AKP'nin elinden alan CHP ve İYİ Parti'ye çevrildi. 2024 yılının Mart ayında yapılacak seçimlerde yeniden iş birliği olup olmayacağı tartışılırken İYİ Parti lideri Meral Akşener partisinin milletvekilleriyle Ankara'da bir restoranda buluştu. Toplantıda Başkanlık Divanı üyeleri de vardı.

Akşener partisinin milletvekillerine yerel seçimlerde iş birliği konusundaki görüşlerini sordu. Milletvekillerinin büyük bir kısmı yerel seçimlerde CHP ile iş birliğine karşı çıktı.

Akşener de bu görüşe destek verdi. Yalnızca birkaç isim iş birliğinin devam etmesi gerektiğini savundu.

“CHP İLE İTTİFAK ZARAR VERDİ”

Toplantıda 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimleri de değerlendirildi. Milletvekillerinin büyük bir kısmı bu seçimlerde yapılan ittifakın İYİ Parti'ye zarar verdiği görüşünü dile getirdi. İYİ Parti lideri de, “Elimizde olsa da keşke kendi adaylarımızla seçime girsek, partinin durumunu görsek” dedi.

ÖZLALE: BELEDİYE BAŞKANLIĞI KAZANMAK O KADAR ÖNEMLİ DEĞİL

En net çıkış ise İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale'den geldi.

Özlale, CHP ile iş birliğine şiddetle muhalefet etti ve Kılıçdaroğlu'nun yanlış aday olduğunu seçimlerin bu nedenle kaybedildiğini söyledi.

Yaklaşan yerel seçimler için de “Önemli olan seçimlere yalnız girerek yüzde 10'un üzerinde oy alabilmek. Belediye başkanlığı kazanmak o kadar önemli değil” dedi.

4 Mart'ta Akşener'in 6'lı masadan kalkmasının ve yaptığı sert açıklamaların seçimlerin kaybedilmesinde etkili olduğu konuşuluyordu. Toplantıda bu konu da gündeme geldi. Akşener'in Masadan kalktıktan sonra oturmamayı göze alamadık cesaret edemedim” dediği iddia edildi.

“KİMSE BU CÜMLEYE DİKKAT ETMEDİ”

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın CHP lideri Kılıçdaroğlu ile yaptığı protokol de toplantıda konuşulan konular arasındaydı.

Akşener’in, “Biz Kılıçdaroğlu'na genel yetki vermiştik. Kimse dikkat etmedi. Kemal Bey dedi ki ‘Bu iki kişinin namusuna emanet edildi’, kimse bu cümleye dikkat etmedi” ifadelerini kullandığı iddia edildi.

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