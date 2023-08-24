Yılbaşından bu yana bin 102 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı'nda basın bilgilendirme toplantısı yapıldı

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak ve Suriye’nin kuzeyi dahil son bir haftada 40, 1 Ocak’tan itibaren de bin 102 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Deniz Albay Zeki Aktürk, bakanlıktaki basın bilgilendirme toplantısında, Mete Han’dan Sultan Alparslan’a, Fatih Sultan Mehmet’ten Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e tüm devlet büyükleri ve komutanları saygıyla anarak gelecek hafta kutlanacak 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü’nü tebrik etti.

Aktürk, 24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar 38 bin 445 teröristi etkisiz hale getiren Türk ordusunun, terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı kesintisiz ve kararlı mücadelesinin sürdüğünü belirterek, “Irak ve Suriye’nin kuzeyi dahil son bir haftada 40 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle 1 Ocak’tan itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1102’ye ulaşmıştır. Mücadelemiz, tek bir terörist kalmayıncaya kadar aynı azim ve kararlılıkla devam edecektir.” dedi.

Sınırlardan son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 351 kişinin yakalandığını dile getiren Aktürk, “Bu şahıslardan 10’u FETÖ mensubu olmak üzere 11’i terör örgütü üyesidir. 3 bin 395 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece yıl içinde hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 5 bin 282’ye yükselmiş, yakalanan şahıslardan 255’i FETÖ mensubu olmak üzere toplam 380 terör örgütü mensubu kolluk kuvvetlerine teslim edilmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 141 bin 406 olmuştur.” bilgisini verdi.

SURİYE’DEKİ OPERASYON BÖLGELERİ

Aktürk, 24 Ağustos 2016’da ülkenin ve sınırların güvenliğini tehdit eden teröristlere yönelik Suriye’nin kuzeyinde başlatılan ve binlerce DEAŞ’lı teröristin etkisiz hale getirildiği Fırat Kalkanı Harekatı’nın yıl dönümünde Suriye’de istikrarın bir an önce tesis edilmesi, Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşleri ve normalleşmenin sağlanmasına yönelik çalışmalara devam edildiğini söyledi.

Operasyon bölgelerindeki güvenlik ve istikrarın sürdürülmesi amacıyla tüm tedbirlerin alındığını ve teröristlerin saldırılarına misliyle karşılık verildiğini vurgulayan Aktürk, “Bu yılın başından itibaren harekat bölgelerimize terör örgütü tarafından 93 taciz ve saldırıda bulunulmuştur. 2’si son bir haftada gerçekleştirilen taciz ve saldırılarda kahraman komandolarımızın anında müdahalesi ile 32’si son bir haftada olmak üzere 809 terörist etkisiz hale getirilmiştir.” diye konuştu.

TEK TARAFLI TUTUMU KINIYORUZ

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Ege ve Akdeniz’de ülkenin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin hak ve menfaatlerini tavizsiz şekilde korumaya devam ettiğine işaret ederek, şöyle devam etti:

“Ülkemiz, tüm sorunların uluslararası hukuka, iyi komşuluk ilişkilerine ve müttefiklik ruhuna uygun, barışçıl metotlarla, karşılıklı saygı ve diyalog yoluyla çözülmesinden yanadır ve bunun için büyük çaba harcamaktadır. 18 Ağustos’ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin egemenlik alanında bulunan Pile-Yiğitler yol inşasına Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü tarafından yapılan, Barış Gücü’nün tarafsızlığıyla çelişen, çözümsüzlüğü körükleyen kabul edilemez müdahaleyi ve tek taraflı tutumu şiddetle kınıyor, garantör devlet olarak uluslararası anlaşmalar ve uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru haklar çerçevesinde geçmişte olduğu gibi bugün de Kıbrıslı kardeşlerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz.”

KKTC’DEKİ YOL ÇALIŞMASI

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları bir soru üzerine, KKTC’deki yol çalışmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

KKTC vatandaşlarının, Türkler ve Rumların birlikte yaşadığı Pile Köyü’ne gitmek için İngiliz üssünden geçmek zorunda kaldığını, bunun da sıkıntılara neden olduğunu belirten kaynaklar, Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nin 2004’te aynı bölgede yaptığı yol çalışmasına BM’nin itirazının olmadığına ancak 2001’den bu yana yapılmak istenen Pile-Yiğitler Yolu’na müdahale ettiklerine dikkati çekti.

Bakanlık kaynakları, “BM Barış Gücü’nün Rumların yaptığı yola hiçbir şey dememesine rağmen Pile-Yiğitler yoluna müdahale etmesi BM’nin tarafsızlık ilkesine aykırı bir durumdur. Bunu şiddetle kınıyoruz. Yolun yapımına ilişkin inşaatın devam edip etmeyeceğinin kararını da KKTC verecek.” ifadelerini kullandı. (AA)