Yılma Durak da “Kılıçdaroğlu” dedi

Ülkücü hareketin önde gelen ismi Yılma Durak da cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu’na destek verecek.

Başak KAYA

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Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da ülkücü tanaat önderleri ile bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, ülkücü hareketin önde gelen isimlerinden Yılma Durak ile de sohbet etti.

62 yıllık ülkücü Durak, ‘'Sandığa gidin'' çağrısı yaparak “Oyumuzla Türkiye'nin geleceğini, çocuklarımızın geleceğini tayin ediyoruz” dedi. 12 Eylül sonrası 6 yıl tek kişilik hücrede tutuklu kaldığı günlerde eşine yazdığı mektupların yer aldığı “Mamak Mektupları” kitabını da Kılıçdaroğlu'na hediye etti.

Kılıçdaroğlu da “Yılma bey ülkücü hareketin en köklü, en sevilen ismidir, geçmişte de böyleydi, bugün de” açıklaması yaptı. Toplantı sonrası ülkücüler Kılıçdaroğlu'na kaftan da hediye etti.

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