Yozgat’ta 12 kişinin öldüğü otobüs kazasından kurtulanlar anlattı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole düşmesi sonucu 12 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı. Kazadan yaralı kurtulanlar yaşadıklarını anlattı.

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Kaza, gece yarısı sıralarında Sivas-Yozgat kara yolu, Yozgat Şeker Fabrikası yakınlarında meydana geldi.

Sivas’tan İstanbul'a giden Kamil Koç Turizm'e ait, Adem T. yönetimindeki yolcu otobüsü, kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek 30 metreden şarampole yuvarlandı.

12 kişinin hayatını kaybettiği, 19 kişinin yaralandığı kazada yaralananlar olay anını anlattı. Kazada yaralanan yolculardan Muhittin Ateş, hastanedeki tedavisinin ardından olay yerine geldi.

“ÇIĞLIK SESLERİNE UYANDIM”

Ateş, “Gece 12 gibi uyuyordum, çığlık seslerine uyandım. Arabanın bariyerlere vurduğunu, son olarak aşağı uçtuğumuzu gördüm. O anı hatırlamıyorum. Yuvarlanıyorduk zaten. Uyandığımda kendimde bir şey olmadığını gördüm. Yaralılara yardım ettim.” dedi.

“SONRASINI HATIRLAMIYORUM”

Ölenlere Allah’tan rahmet, yaralılara da şifa dileyen Ateş, “Uyandığımda şarampole düştüğümüzü gördüm. Sonrasını hatırlamıyorum. Gözümü açtığımda mahşer yeri gibiydi, feryatlar… Sivas merkezde oturuyorum. Sivas otogardan 21.30 arabasına binmiştik.” diye konuştu.

“UÇURUMA DOĞRU AĞAÇLARA ÇARPTI”

Sorgun Devlet Hastanesinde tedavisine devam edilen Cihat Çalışkan da yolcu otobüsüne Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinden bindiğini söyledi.

Kaza anında yaşadıklarını anlatan Çalışkan, “Otobüs bir sağ bir sol şeklinde ikinci bariyerden uçuruma doğru ağaçlara çarptı. Savrulmayla yanımdaki kişi araçtan düştü. O savurmanın etkisiyle beni yere attı. Yanımda genç bir çocuk vardı. Ondan sonra başka kimseyi görmedim. Ben uyuyordum, bağırma sesine uyandım.” ifadelerini kullandı. (AA)

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