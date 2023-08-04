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Yüksek Askeri Şura terfi ve atamaları Resmi Gazete’de

YÜKSEK Askeri Şura (YAŞ) toplantısında alınan terfi ve atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. 

Yayınlanma: 02:59 - 04 Ağustos 2023 Güncellenme:
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Yüksek Askeri Şura terfi ve atamaları Resmi Gazete’de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre; Genelkurmay Başkanlığına Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na Orgeneral Cemal Ziya Kadıoğlu atanırken; kuvvet komutanlıklarına mensup 25 general, 7 amiral ve 63 albay terfi etti.

Terfi ve atamalar 30 Ağustos tarihi itibariyle geçerli olacak.

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