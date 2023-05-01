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2 askerin şehit olduğu kazada sürücü tutuklandı

Şırnak'ta 2 askerin şehit olduğu, 4 askerin yaralandığı kazada, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

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2 askerin şehit olduğu kazada sürücü tutuklandı

Şırnak-Uludere kara yolunda dün meydana gelen 2 askerin şehit olduğu, 4 askerin yaralandığı kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kazada yaralanan ve tedavisi tamamlanınca gözaltına alınan sürücü S.F. (29) jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDI

Şüpheli S.F, savcılıktaki sorgusunun ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. (AA)

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