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3 yaşındaki Güneş, 3. kattan düştü

Edirne'nin Keşan ilçesinde 3'üncü kattaki evlerinin penceresinden düşen Güneş Tabakçı (3), ağır yaralandı.

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3 yaşındaki Güneş, 3. kattan düştü

Edirne’de Yukarı Zaferiye mahallesinde Güneş Tabakçı, annesi başka bir odada olduğu sırada pencerenin sinekliğinin açılması sonucu 3’üncü kattan düştü.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Küçük çocuk ağır yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Güneş Tabakçı, sağlık ekiplerince Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kafa travması geçirdiği belirlenen ve hayati tehlikesi bulunan Tabakçı, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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