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Annesine şiddet uygulayıp rehin aldı, eşyaları sokağa fırlattı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde psikolojik sorunları olduğu belirtilen H.M. (35), içki içtikten sonra annesine şiddet uygulayıp rehin aldı. Evdeki eşyaları balkondan fırlatan H.M., polis tarafından ikna edilerek gözaltına alındı.

Yayınlanma: 12:43 - 20 Ağustos 2023 Güncellenme:
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Olay, dün akşam saatlerinde Peyas Mahallesi, 227’nci Sokak'ta, 8 katlı binanın 7’nci katındaki dairede meydana geldi.

Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen H.M., içki içtikten sonra şiddet uyguladığı annesini rehin aldı.

Balkona çıkıp bağırmaya başlayan H.M., daha sonra evdeki televizyon, bisiklet, un çuvalı, sehpa, elbise askılığı gibi eşyaları sokağa fırlattı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. H.M. polisin ikna çabalarıyla teslim oldu.

Annenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, gözaltına alınan H.M. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.(DHA)

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