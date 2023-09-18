Araç alev aldı diğerlerine sıçradı… Kullanılamaz hale geldiler

Muğla'nın Milas ilçesinde, park halindeki bir araçta çıkan yangın toplamda 3 aracı kullanılamaz hale getirdi.

Yaşar ANTER

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Muğla’nın Milas ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi Sodra Kent’te park halindeki bir araçta çıkan yangın yanındaki diğer iki araca sıçradı. Yangın gören vatandaşlar önce kendi olanakları ile söndürmeye çalıştı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek araçları söndürdü. Olay yerine ambulanslar ve polis ekipleri de sevk edildi. Yangın sonrası üç araçta kullanılamaz hale geldi, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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