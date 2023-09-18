Abone Ol

Araç alev aldı diğerlerine sıçradı… Kullanılamaz hale geldiler

Muğla'nın Milas ilçesinde, park halindeki bir araçta çıkan yangın toplamda 3 aracı kullanılamaz hale getirdi.

Yaşar ANTER
Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Araç alev aldı diğerlerine sıçradı… Kullanılamaz hale geldiler

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi Sodra Kent’te park halindeki bir araçta çıkan yangın yanındaki diğer iki araca sıçradı. Yangın gören vatandaşlar önce kendi olanakları ile söndürmeye çalıştı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek araçları söndürdü. Olay yerine ambulanslar ve polis ekipleri de sevk edildi. Yangın sonrası üç araçta kullanılamaz hale geldi, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Garaj alev alev yandıİlginizi ÇekebilirGaraj alev alev yandıKorkutan olay: Tesla marka araçları ateşe verdilerİlginizi ÇekebilirKorkutan olay: Tesla marka araçları ateşe verdiler
X Reklam