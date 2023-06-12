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Aracın altında kalan bisikletli can verdi

Erzincan'da otomobilin çarptığı bisikletli, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yayınlanma: 11:50 - 12 Haziran 2023 Güncellenme:
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Erzincan’da Murat D. (40) yönetimindeki 34 EIV 979 plakalı otomobil, Talip Kaban Bulvarı’ndaki kavşakta bisiklet kullanan Ali İ’ye (35) çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan bisiklet sürücüsü, kaldırıldığı Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde vefat etti.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü de aynı hastanede tedavi altına alındı. (AA)

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