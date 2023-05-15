Arkadaşını kurtarmak istedi, birlikte can verdiler

Aksaray'da pikniğe gittikleri bölgede girdiği gölette çırpınmaya başlayan Yunus Arslanbay (16) ile onu kurtarmak için suya giren Yaşar Yıldız (17), boğuldu.

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Niğde’nin Ağcaşar köyünde oturan 4 arkadaş, piknik yapmak için dün öğle saatlerinde yakındaki Aksaray’ın Gülağaç ilçesi Sofular köyüne geldi. Gençlerden Yunus Arslanbay, serinlemek için köyle aynı adı taşıyan gölete girdi. Ancak Arslanbay, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Durumu fark eden arkadaşlarından Yaşar Yıldız, Arslanbay’ı kurtarmak için suya atladı. Ancak bir süre sonra iki arkadaş, gözden kayboldu.

Diğer 2 gencin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD’a bağlı dalgıçlar, yaptıkları aramada Yunus Arslanbay ile Yaşar Yıldızın cansız bedenlerine ulaştı. Sudan çıkartılan 2 arkadaşın cenazeleri, yapılan incelemenin ardından otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. (DHA)

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