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Bursa’da iki grup arasında kavga 

Bursa'da husumetli iki grup arasında çıkan kavgada taraflar birbirine tekme, yumruk ve sandalyeler ile saldırdı; o anlar kameraya yansıdı.

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Bursa’da iki grup arasında kavga 

Olay, dün akşam saatlerinde Osmangazi ilçesi Reşat Oyal Kültürparkı’ndaki çay bahçesinde meydana geldi. Borç meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi ile taraflar, birbirine tekme, yumruk ve sandalyeler ile saldırdı. O anlar cep telefonu ile görüntülenirken; soruşturma başlatıldı. (DHA)

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