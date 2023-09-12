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Elektrik direğine çarptılar: 1 ölü 3 yaralı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, dün gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

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Elektrik direğine çarptılar: 1 ölü 3 yaralı

Aydın’da gerçekleşen kaza, saat 01.30 sıralarında Aydın-Denizli kara yolu İsabeyli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Denizli’den Aydın yönüne giden Sedef Aydın (32) yönetimindeki 35 ANT 985 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı.

SÜRÜCÜ ÖLDÜ, YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada sürücü Aydın hayatını kaybederken, araçta bulunan arkadaşları Kardelen Albayrak (23), Tuğba İsmihan Albayrak (17) ve Ayşe Baylan (29) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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