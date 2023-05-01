Eşini öldürüp kayınvalidesini yaralayan sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Elazığ'da boşanma aşamasındaki eşi Aslıhan Alkılınç'ın boğazını keserek öldüren, kayınvalidesi Şule B.'yi de yaralayan Ali Alkılınç'a ağırlaştırılmış müebbet ile 12 yıl hapis cezası verildi.

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9 Haziran 2020’de Rızaiye Mahallesi Şehit Astsubay Fatih Özmen Sokak’taki apartmanın 3’üncü katında kendini ‘sağlıkçı’ olarak tanıtıp, zorla kayınvalidesi Şule B.’nin evine giren Ali Alkılınç, önce boşanma aşamasındaki eşi Aslıhan Alkılınç’ın boğazını kesti.

Daha sonra Şule B.’yi de bıçaklayan saldırgan, olay yerinden kaçtı. Aslıhan Alkılınç hayatını kaybetti, yaralanan Şule B. hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerince yaralı halde sokakta bulunan Ali Alkılınç ise tedavisinin ardından tutuklandı.

İNTERNETTEN ‘CEZAİ EHLİYET’ KONUSUNDA ARAŞTIRMA YAPMIŞ

Şüphelinin olaydan önce internetten ‘Şizofren nedir’, ‘Aldatan eşi öldürmenin cezası’, ‘Aldatma mesajları’ ve ‘Hangi hastalıkların cezai ehliyeti yoktur’ gibi aramalar yaptığı belirlendi.

Elazığ 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Ali Alkılınç için karar duruşması yapıldı. Mahkeme heyeti, Adli Tıp İhtisas Dairesi’nden istenen raporun geldiğini, cezai ehliyetinin olmadığına dair herhangi bir bulguya rastlanmadığını belirtti.

Heyet, sanığa Aslıhan Alkılınç’ı öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet, Şule B.’yi de yaraladığı gerekçesiyle ‘Öldürmeye teşebbüs’ ve ‘Konut dokunulmazlığını ihlal’ suçundan 12 yıl hapis cezası verdi. (DHA)