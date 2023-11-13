Evini ateşe verip kapıyı kilitledi, özel harekat polislerinin operasyonuyla gözaltına alındı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, evini ateşe veren 58 yaşındaki M.K., özel harekat polislerinin operasyonuyla yakalandı. Yangın da itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kayseri’nin Melikgazi ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan 12 katlı binanın son katında saat 14.00 sıralarında yalnız yaşayan M.K., henüz belirlenemeyen nedenle evini ateşe verdi. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
M.K., gelen ekiplerin eve girmesine izin vermeyince, özel harekat polisleri çağrıldı. Özel harekat polisleri, M.K.’yı ikna etmeye çalıştı. Ancak M.K. ikna olmayınca polis kapıyı koçbaşıyla kırarak eve girdi.
Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen M.K., yakalanıp gözaltına alındı. Yangın ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Evde zarara oluşurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)