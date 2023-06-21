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İki gündür aranıyordu! Gölette cesedi bulundu

Osmaniye'de iki gündür aranan Hakan Ergan'ın, evinin 15 kilometre uzağındaki sulama göletinde cesedi bulundu.

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İki gündür aranıyordu! Gölette cesedi bulundu

Merkeze bağlı Kırmıtlı köyündeki evinden iki gün önce ayrılan Hakan Ergan, geri dönmeyince yakınları tarafından jandarmaya bilgi verildi.

CESEDİNE ULAŞILDI

Yapılan aramalarda Ergan’ın, evinden 15 kilometre uzaktaki Adana’nın Ceyhan ilçesine bağlı Mustafabeyli Mahallesi’ndeki sulama göletinde cesedine ulaşıldı. Ergan’ın cesedi, Adana Adli Tıp morguna kaldırıldı. (AA)

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