İstanbul’da yangın: 2 kişi dumandan etkilendi
Sultanbeyli'de bir binada çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişiye ambulansta müdahale edildi.
İstanbul, Sultanbeyli’de gerçekleşen olayda, Hamidiye Mahallesi’ndeki 4 katlı bir iş yerinin depo olarak kullandığı katta yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri gönderildi.
Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, binanın üst katlarında oturan 2 kişiyi dışarıya çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.
Dumandan etkilenen iki kişiye ambulansta müdahale edilirken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Yangın, ekiplerin çalışmasıyla büyümeden söndürüldü. (AA)