Kafenin bahçesine araç girdi: 1 ağır yaralı

Bahçelievler'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırımı ve duvarı aşarak kafenin bahçesine girdi. Otomobilde sıkışarak ağır yaralanan sürücü Fahri Yıldırım, hastaneye kaldırıldı.

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Kaza, saat 05.45 sıralarında Yenibosna Merkez Mahallesi Arif Ağa Sokak’ta meydana geldi. Yalçın Koreş Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan Fahri Yıldırım’ın kullandığı 34 LC 8926 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırıma çarptı, ardından duvarı da yıkarak kafenin bahçesine uçtu.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobilde sıkışan sürücü Fahri Yıldırım’ı bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri, Yıldırım’a ilk müdahaleyi ambulansta yaptı.

Ekibin ağır yaralanan Yıldırım’a uzun süre kalp masajı yaptığı görülürken, yaralı daha sonra hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası kafenin bahçe bölümü ve otomobil hasar gördü. Polis ekipleri kaza ilgili inceleme başlattı.(DHA)

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