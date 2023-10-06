‘Kafes’te 26 kişi daha yakalandı
Türkiye’nin 31 ilinde gerçekleştirilen ‘Kafes’ operasyonu kapsamında 26 kişi daha yakalandı.
Türkiye’de 31 ilde eş zamanlı düzenlenen ‘Kafes’ operasyonu kapsamında Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Osmaniye, Adana ve Kahramanmaraş’ta belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 9 ruhsatsız tabanca, 10 ruhsatsız av tüfeği, 5 kurusıkı tabanca ile bu silahlara ait mermi ve fişekler ele geçirildi. Operasyon kapsamında 26 şüpheli gözaltına alındı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada ‘Kafes’ operasyonu ile 39 organize suç yapısının çökertildiğini, 307 şüphelinin yakalandığını bildirmişti. (AA)