Kazadan 8 gün sonra hayatını kaybetti
Elazığ'da TIR ile çarpışan otomobilde yaralanan Cemile K., tedavi gördüğü hastanede 8 gün sonra hayatını kaybetti.
Kaza, 14 Nisan gecesi Güney Çevre Yolu, AFAD kavşağında meydana geldi. F.K. yönetimindeki 80 ABP 300 TIR ile N.Ö. yönetimindeki 06 FC 1443 plakalı otomobil çarpıştı.
Savrulan otomobil, refüje çarparak durdu. Kazada sürücüler F.K. ve N.Ö. ile otomobildeki Cemile K. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Sürücüler taburcu edilirken, Cemile K., bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Cemile K.nın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. (DHA)