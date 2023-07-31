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Kazdağları’nda çıkan yangın söndürüldü

Balıkesir'in Edremit ve Havran ilçeleri arasında Kazdağları'nda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalenin ardından kısa sürede kontrol altına alındı.

Yayınlanma: 21:10 - 31 Temmuz 2023 Güncellenme:
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Kazdağları’nda çıkan yangın söndürüldü

Kazdağları Hanlar bölgesi Kumluca mevkisindeki bir çiftlikte kaynak yapıldığı esnada sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı.

Kumluca Orman Yangın İstasyonu’nun karşısında çıkan yangına kısa sürede ekipler ve vatandaşlar müdahale etti.

KONTROL ALTINA ALINDI

Alevlerin ormanlık alana doğru ilerlemesinin ardından merkezden destek istendi.

Yangın, 6 arazöz, 2 su tankeri, 2 uçak, 1 helikopter ve yer işçilerinin havadan ve karadan yaptığı müdahalenin ardından ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

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