Kızının kafasına odunla vurup yaralayan anneye para cezası

Kayseri'de, S.B. (9) isimli kızının kafasına odunla vurarak yaraladığı suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Esra E. (30), 150 adli gün karşılığı 3 bin TL para cezasına çarptırıldı. Hakim, sanığın bir daha suç işlemekten çekinmeyeceği vicdani kanaati gerekçesiyle cezasını ertelemedi.

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Olay, 25 Haziran 2021de meydana geldi. İddiaya göre, ALO 183 ihbar hattını arayan E.B. isimli bir kişi, erkek kardeşinin dini nikahlı eşi Esra E.nin yeğenlerini darbettiğini, ardından da babaannelerinin evine bırakıp gittiğini belirterek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkililerinden yardım talep etti. Bakanlığın savcılığa suç duyurusunda bulunması sonrası şüpheli anne Esra E. hakkında, yaralama suçundan dava açıldı.

“YERDEN YERE ÇARPTI”

Kayseri 12’nci Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada mağdur S.B. ile 18 yaşından küçük olması nedeniyle mahkeme tarafından Kayseri Barosundan talep edilen avukatı ve sanık annesi Esra E. hazır bulundu. Pedagog eşliğinde ifade veren mağdur S.B., “Annem ve babam ayrı yaşıyor. Annem bir keresinde kardeşim ile benim kafama odunla vurdu. Saçımdan sürükleyip yerden yere çarptı. Neden dövdüğünü sorduğumuzda ise, susmuyorsunuz diyordu. Her yerime vurdu. Beni darbetti.” ifadelerini kullandı.

Suçsuz olduğunu iddia eden sanık Esra E. ise, Ben zaten çocuğumu görmüyorum. Kayınvalidemin yönlendirmesi ile bu tarz bir söylemde bulunduğunu düşünüyorum. Çünkü, kendisine hiçbir zaman vurmadım, şiddet uygulamadım dedi.

Mahkeme hakimi Birol Küçük, sanık anne Esra E.yi, yaralama suçundan 150 adli gün karşılığı 3 bin TL para cezasına çarptırdı. Hakim, sanığa verilen cezanın hükmün açıklanmasının geriye bırakılması halinde, bir daha suç işlemekten çekinmesine sebep olacağı hakkında vicdani kanaat oluşmadığı ve daha önce sabıkası olduğu gerekçesiyle cezasını ertelemedi. (DHA)

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