Malatya’da ‘Yeşil Evler’in dinamitle yıkımına başlandı
Malatya'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören ve kentin en yüksek binası olarak bilinen 11 blok, 700 daireli 'Yeşil Evler'in, dinamitle patlatılarak yıkımına başlandı.
Malatya Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’nde bulunan 75 dönümlük arazi üzerine 1995 yılında inşa edilen, 11 bloktan oluşan ve yaklaşık 700 daireye ev sahipliği yapan 15 katlı ‘Yeşil Evler’, depremlerden sonra boşaltılmış ve yıkım kararı alınmıştı.
Yetkililer, binaların yıkımı için 500 kilogram dinamit kullanıldığını açıkladı. Patlatma işlemiyle birlikte binalar, saniyeler içinde yerle bir oldu.
Yıkım işleminde, çevre güvenliğinin sağlanması için geniş çaplı önlemler alındı.
Yeşil Evler’in geriye kalan 9 bloğunun yıkımı ise 15 Eylül’de gerçekleştirilecek. Bu yıkım için ise 2.5 ton dinamit kullanılacağı belirtildi. (DHA)