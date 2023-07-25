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Onlarca kişiyi daire satma bahanesiyle dolandırdılar, yakayı ele verdiler

Kastamonu'da daire satma vaadiyle 110 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.

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Onlarca kişiyi daire satma bahanesiyle dolandırdılar, yakayı ele verdiler

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında, Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, daire satma vaadiyle 110 kişiyi yaklaşık 3 milyon lira dolandıran şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Vatandaşlardan paraları aldıktan sonra kaçan ve yaklaşık 3 yıldır aranan şirket ortaklarından F.F. ile 6 şüpheli, polis ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. (AA)

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