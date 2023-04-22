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Otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde trafik kazasında bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

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Otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Siverek-Diyarbakır kara yolunun 20. kilometresinde, Mehmet K’nin (25) kullandığı 09 K 9224 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, Şiyar Bakan (25) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü ile Zeliha K. (27) ve Ali S. (25) yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. (AA)

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