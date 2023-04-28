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Otomobil kanala uçtu: Şoför ve annesi öldü

Amasya'da sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü Hüseyin Kodak (42) ile annesi Meryem Kodak (65) hayatını kaybetti, kız kardeşi Neslihan Kodak (37) yaralandı.

Yayınlanma: 09:42 - 28 Nisan 2023 Güncellenme:
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Kaza, dün akşam saatlerinde Doğantepe mevkisinde meydana geldi. Hüseyin Kodak’ın kontrolünü yitirdiği 05 DH 964 plakalı otomobil, sulama kanalına yuvarlandı. Kazada sürücü, annesi Meryem Kodak ve kardeşi Neslihan Kodak yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan sürücü Kodak ile annesi Meryem Kodak hayatını kaybetti. (DHA)

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AMASYA Amasya Üniversitesi kaza Meryem otomobil Sağlık
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