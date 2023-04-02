Otomobile silahlı saldırı

Aydın'ın Çine ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda, seyir halindeki bir araca ateş açıldı ve sürücü yaralandı.

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Olay, Hamitabat Mahallesi’nde meydana geldi. Araçta bulunan K.C. yönetimindeki 09 LT 578 plakalı araca, henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi. İhbar üzerine, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Sürücü, saldırı sonucu seken kurşunlar nedeniyle yaralandı ve ambulansla Çine Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı. (AA)

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