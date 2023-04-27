Pendik’te sağanak kazaya neden oldu! Alt geçit ulaşıma kapandı
Pendik'te, Kavakpınar ve Orhangazi mahallelerini birbirine bağlayan Kavakpınar Alt Geçidi, su basması nedeniyle araç trafiğine kapandı. Öte yandan yağış nedeniyle kayganlaşan yolda panelvan araç ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.
Pendik’te 220 metrelik geçit sağanaktan etkilendi. Su basan alt geçidin yakındaki istinat duvarından akan yağmur suları da eğim nedeniyle buraya aktı.
Bu nedenle araç trafiğine kapanan alt geçide ihbar üzerine İSKİ ekipleri sevk edildi. Ekiplerin alt geçitteki su tahliye çalışmaları devam ediyor.
KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI
Öte yandan Tuzla’da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda panelvan araç ile bir kargo firmasına ait kapalı kasa kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. (AA/DHA)