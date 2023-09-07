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Şantiyede kaza: İş makinesi üzerine devrildi

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, fabrika şantiyesinde çalışan fore kazık makinesi, aynı bölgede beton döken kamyonun üzerine devrildi. Araç içerisinde sıkışan kamyon şoförü yaralandı.

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Şantiyede kaza: İş makinesi üzerine devrildi

Olay, Manisa Organize Sanayi Bölgesi Hasan Türek Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre, yapımı süren bir fabrika şantiyesinde çalışan fore kazık makinesi, aynı bölgede beton döken 35 HEA 37 plakalı beton kamyonunun üzerine devrildi. Araç içerisinde sıkışan kamyon şoförü Tevfik Türker (42), itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Türker, ilk müdahalesi şantiyede yapıldı. Ardından ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’ne kaldırılan Türker’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (AA)

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