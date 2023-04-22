Ordu’da trafik kazası: Milli tekvandocu hayatını kaybetti

Ordu'nun Altınordu ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp karşı şeride geçen otomobildeki milli tekvandocu Batuhan Çakmak (20) hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

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Taşbaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda meydana gelen kazada, Berat Şahin (20) idaresindeki otomobil kontrolden çıkıp bariyerleri aşarak karşı şeride geçti. İhbarla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Şahin ile yanındakiler Batuhan Çakmak, Yasin Kaymak, Bensu Şen ve Göksu Güven, sağlık ekiplerince Ordu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan milli tekvandocu Batuhan Çakmak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralılardan Berat Şahin’in yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü, diğer yaralıların ise durumunun iyi olduğu bildirildi.

BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Türkiye Tekvando Federasyonu, trafik kazasında hayatını kaybeden milli tekvandocu Batuhan Çakmak için başsağlığı mesajı yayımladı.

Federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, “Ordu bölgesi milli sporcularımızdan Batuhan Çakmak’ın elim bir trafik kazası sonucunda 20 yaşında hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Genç sporcumuza Allah’tan rahmet, ailesi, sevenleri ve tekvando camiamıza sabırlar dileriz. Mekanı cennet olsun” ifadelerine yer verildi. (DHA), (AA)

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