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Sopalı kavgayı mahalleli ‘vur vur’ diyerek görüntüledi

İstanbul Gaziosmanpaşa'da sopalarla birbirlerine saldıran iki gruba, mahalle sakinleri müdahale etmek yerine, 'Vur vur' diyerek, kavganın sürmesini destekledi. 

Yayınlanma: 15:58 - 29 Ocak 2023 Güncellenme:
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Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi’nde dün sabah saatlerinde, sokak ortasında karşılaşan iki grup arasında tartışmaya yaşandı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İki grup birbirine tekme, yumruk ve sopalarla saldırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavga eden tarafları gözaltına aldı.

Öte yandan mahalle sakinleri kavgayı ayırmak yerine, ‘Vur vur’ diye bağırarak kavganın sürmesini destekledi. (DHA)

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Gaziosmanpaşa istanbul kavga Polis
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