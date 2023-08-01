Sulama kanalına giren Ayşe kayboldu: Annesi gözyaşlarıyla izledi

Adana'da girdiği sulama kanalında bir süre sürüklenen Ayşe Çetin (20), akıntıya kapılıp, kayboldu. Dalgıç polisler, genç kızın bulunması için arama çalışması başlattı. Çalışmaları gözyaşlarıyla takip eden anne Sultan Çetin, Kızım sen orada yüzemezsin. Annem, sen yüzme bilmiyorsun diyerek feryat etti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Adana’da gerçekleşen olay, saat 11.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Köprülü Mahallesinde meydana geldi. DSİ’ye ait sulama kanalında bir genç kızın çırpındığını görenler, durumu polise bildirdi. Ayşe Çetin olduğu öğrenilen genç kız, akıntıya kapılıp, bir süre sonra gözden kayboldu. Olay yerine Su Altı Grup Amirliğine bağlı ekipler sevk edildi. Dalgıç polisler, sulama kanalına girip, Çetini aradı ancak bulamadı.

Kızının suda kaybolduğunu öğrenip, kanala gelen Sultan Çetin, arama çalışmalarını gözyaşlarıyla takip etti. Anne Sultan Çetin, Kızım sen orada yüzemezsin. Annem, sen yüzmeyi bilmiyorsun diyerek feryat etti. Genç kızın suda sürüklendiğini gören Aziz Karayürek ise, Benim gördüğümde, suda çırpınıyordu. Yüzme bilseydim, kurtarmak için atlardım. Etrafta kimse de yoktu. Sonra suda kayboldu diye konuştu.

Öte yandan Ayşe Çetin’in, dün gece saatlerinde yine sulama kanalına girdiği, mahalledeki bir genç tarafından çıkarıldığı öğrenildi. Ekiplerin, arama-kurtarma çalışması sürüyor. (DHA)

İlginizi Çekebilir Serinlemek için girdiği sulama kanalında boğuldu

İlginizi Çekebilir Sulama kanalına giren genç kayboldu