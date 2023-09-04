TIR’da mühimmat ele geçirildi
Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir TIR'da 1388 silah mühimmatı bulundu, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.
Cizre girişindeki güvenlik noktasında bir TIR’ı durduran güvenlik güçleri, sürücünün şüpheli davranması üzerine araçta detaylı arama yaptı.
Aramada, TIR’ın gizli bölümlerine zulalanmış namlu, yay, kabza, fişek, pim, kapak takımından oluşan 1388 silah mühimmatı bulundu.
SÜRÜCÜ TUTUKLANDI
Mühimmata el koyan güvenlik güçleri, sürücüyü gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (AA)