Ürgüp’te sıcak hava balonu minareye çarptı
Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, sabahın erken saatlerinde havalanan bir sıcak hava balonu, rüzgarın etkisiyle kontrolden çıktı.
Olay, saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Havalanan sıcak hava balonu, rüzgarın etkisiyle ilçe merkezinde yükselmeye başladı. Bahçelievler Mahallesi’ne doğru ilerleyen balon, minareye çarparak alemine zarar verdi.
Olayın ardından minareye çıkan belediye ekipleri, alemdeki hasarı giderdi. Ürgüp Kaymakamlığı ise olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)