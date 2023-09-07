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Ürgüp’te sıcak hava balonu minareye çarptı

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, sabahın erken saatlerinde havalanan bir sıcak hava balonu, rüzgarın etkisiyle kontrolden çıktı.

Yayınlanma: 13:15 - 07 Eylül 2023 Güncellenme:
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Olay, saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Havalanan sıcak hava balonu, rüzgarın etkisiyle ilçe merkezinde yükselmeye başladı. Bahçelievler Mahallesi’ne doğru ilerleyen balon, minareye çarparak alemine zarar verdi.

Olayın ardından minareye çıkan belediye ekipleri, alemdeki hasarı giderdi. Ürgüp Kaymakamlığı ise olayla ilgili inceleme başlattı.  (DHA)

Bahçelievler Nevşehir
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