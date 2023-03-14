Uyuşturucu ticaretinde kullanılan 24 taksiye el konuldu

İstanbul’da zehir tacirleriyle mücadeleye yönelik “Kökünü kurutma” operasyonu kapsamında düzenlenen operasyonlarda farklı türde ve çeşitli miktarda uyuşturucu ele geçirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden takip ettiği ve açıkladığı operasyon kapsamında 163 şüpheli yakalanırken, uyuşturucu satışında kullanıldığı iddia edilen 24 taksiye de el konuldu. Polisin operasyonda el koyduğu araçlar emniyet avlusunda sergilendi.

Habip ATAM

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sabah saatlerinde açıkladığı “Kökünü kurutma” operasyonunun 42'ncisi İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Sokaklarda uyuşturucu satan şüphelilere yönelik 16 aydır yapılan çalışmalar sonrasında bu sabah operasyon düzenlendi. Operasyonda 258 ekipten oluşan 900 polis görev aldı. Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği çalışmada; Havacılık Şube Müdürlüğüne ait 1 helikopter ile bir hava aracı da kullanıldı.

163 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekiplerinin aylarca süren çalışmalarında tespit edilen 175 şüphelinin adreslerine giren ekipler 163 şüpheliyi gözaltına aldı. Narkotik madde bulma eğitimli 11 dedektör köpekle de arama yapıldı. Aramalarda, 3 kilo 390 gram kokain, 1 kilo esrar, 90 gram eroin, 3 gram sentetik uyuşturucu, 8 hassas terazi, 4 tabanca ve 83 mermi ele geçirildi.

TAKSİLER EMNİYETTE SERGİLENDİ

Polis ekiplerinin savcılıklardan alınan kararlarla, operasyon kapsamında 24 taksiye de el koyduğu öğrenildi. Şüphelilerin taksilerle adreslere uyuşturucu taşıdıkları belirtildi. Özellikle lüks semtlerde ve sitelerin bulunduğu adreslere kokain taşınan taksiler, emniyet bahçesinde sergilendi.

ARA YAKALAMALARDA 72 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Polisin yaptığı 16 aylık çalışma sürecinde ara yakalamalarda gerçekleştirildiği ve 106 şüphelinin yakalandığı belirtildi. Ara yakalamalarda 72 kilo 640 gram uyuşturucu ele geçirilirken, 106 şüphelinin de gözaltına alındığı öğrenildi. Ayrıca, adreslere uyuşturucu taşıyan, farklı duraklara kayıtlı yaklaşık 40 taksinin de tespit edildiği ve araçlara el konulduğu belirtildi.