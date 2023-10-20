Van’da, Afganistan uyruklu 54 kaçak göçmen yakalandı

Van'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 54 kaçak göçmen yakalandı, gözaltına alınan bir organizatör ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından Tuşba ilçesinde çok sayıda göçmenin barındırıldığına dair istihbarı bilgi alınması üzerine Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Tuşba İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 19 Ekim 2023 tarihinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyon sonucunda, Afganistan uyruklu 3’ü kadın 5’i çocuk olmak üzere toplam 54 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenleri sevk ve organize ederek barınma sağladığı tespit edilen ve gözaltına alınan Ö.K. (41) ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)