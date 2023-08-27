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Sakarya’da denize giren yabancı uyruklu üç kişiden biri kayboldu

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, yasak olmasına rağmen denize giren Irak ve Suriye uyruklu biri kadın üç kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Suriye uyruklu kadın ile Irak uyruklu iki kişiden biri kurtarılırken, dalgalara kapılan Jabbar Al Zaıdawı (28) için arama çalışması başlatıldı. 

Yayınlanma: 08:55 - 27 Ağustos 2023 Güncellenme:
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Sakarya’da denize giren yabancı uyruklu üç kişiden biri kayboldu

Karasu ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren yabancı uyruklu üç kişiden biri kayboldu. Olay, saat 20.00 sıralarında Karasu ilçesine bağlı Yalı Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi’nde meydana geldi.

Olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle yasak olmasına rağmen biri kadın üç yabancı uyruklu kişi denize girdi. Üç kişi, dalgalara kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredekiler ve cankurtaranların yardımıyla iki kişi denizden çıkarılırken, Jabbar Al Zaıdawı dalgalara kapılarak gözden kayboldu. Deniz polisi, AFAD, jandarma ve cankurtaran ekipleri arama çalışması başlattı. (DHA)

AFAD Irak Kadın Sakarya Suriye
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