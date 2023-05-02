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Yurttan kaçmak için çarşaf sarkıttı, kopunca zemine düştü

Aksaray'da kaldığı yurttan kaçmak isteyen Merve A. (16), aşağı inmek için 2'nci katın penceresinden sarkıttığı çarşafın kopması sonucu düşüp, yaralandı.

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Yurttan kaçmak için çarşaf sarkıttı, kopunca zemine düştü

Olay, saat 07.30 sıralarında Zafer Meydan Mahallesinde meydana geldi. Ali ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne bağlı çocuk evlerinde kalan Merve A., kaldığı binanın 2’inci kat penceresine bağladığı çarşafları sarkıtıp aşağı inmeye çalıştı.

Bu sırada çarşaf kopunca Merve A. düşüp, yaralandı. Merve A., yurt görevlilerinin çağırdığı ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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