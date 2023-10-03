Ali Koç, SÖZCÜ TV’de

Duayen gazeteci Uğur Dündar soracak, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç dobra dobra cevaplayacak... Bilinmeyen bütün gerçekler tek tek ortaya çıkacak.. Uğur Dündar’la çok özel röportaj yarın saat 21.00’de SÖZCÜ TV'de...

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Maçlara neden gitmiyor totem mi yapıyor, yoksa bir kırgınlığı mı var?

Stadyumun adı ne zaman “Atatürk” olacak?

Taraftarın hakemlere yönelik isyanına ne diyor?

Hakem operasyonlarını önlemek için ne yapıyor?

Transfer sezonunda en çok hangi futbolcuları getirirken zorlandı?

Uğur Dündar soracak, Fenerbahçe Spor Kulübü’nün Başkanı Ali Koç, 4 Ekim günü saat 21.00’de SÖZCÜ TV’de cevaplayacak…