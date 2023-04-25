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Mercedes, Rusya’dan çıktı

Alman otomotiv üreticisi Mercedes-Benz'in, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından 14 ay sonra Rusya pazarından tamamen çekildiği bildirildi.

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Mercedes, Rusya’dan çıktı

Alman Haber Ajansı’nın (DPA) haberine göre, Alman şirketinin Rusya’daki tüm varlıklarının Avtodom adlı Rus şirketine satışı tamamlandı.

Mercedes, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından Mart 2022'de Rusya’ya ihracatı ve bu ülkede üretimi durdurmuştu.

Rusya’da daha önce de Renault ve Nissan şirketlerinin varlıkları Rus hükümetine devredilmişti. (AA)

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